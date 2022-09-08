ريتشارليسون.. سلاح جديد في كتيبة كونتي

لم يقدم هاري كين الكثير لتوتنهام هوتسبير أمام أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، فيما استمر صيام سون هيونغ-مين عن التسجيل، لكن الوافد الجديد ريتشارليسون أظهر أن السيطرة على خطورة هذا الثنائي لم تكن كافية.

وهز مهاجم إيفرتون السابق الشباك بضربتي رأس قرب النهاية، ليمنح توتنهام الفوز 2-صفر في افتتاح مباريات الفريق في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال في مواجهة عانى فيها صاحب الأرض.



وسدد كين، الذي سجل خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كرتين في شوط أول متواضع، بينما تسبب سون في طرد تشانسل مبيمبا مدافع مرسيليا ليكمل الفريق الفرنسي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48.



لكن ريتشارليسون، المنضم في صفقة تكلفت 60 مليون جنيه إسترليني هو الذي تفوق على زملائه الأكثر شهرة في الفريق.



وكما كان الحال أمام فولهام يوم السبت عندما قدم أداء رائعا من جميع النواحي، وحرمه حكم الفيديو المساعد من هدفه الأول مع توتنهام، فقد قدم لفريق المدرب أنطونيو كونتي بعدا آخر.



وجاء الهدفان بضربتي رأس من تمريرتين عرضتين، الأولى من إيفان بريشيتش والثانية من بيير-إميل هويبيرغ.



وقد تكون قدرة ريتشارليسون في ألعاب الهواء عاملا مهما لتوتنهام هذا الموسم، ولن تكون مفاجأة إذا شارك في التشكيلة الأساسية للمباراة الثالثة على التوالي عندما يحل فريقه ضيفا على مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري يوم السبت.

