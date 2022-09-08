شغب الجماهير يؤجل مباراة نيس وكولون

تقرر تأجيل مباراة نيس الفرنسي وكولون الألماني يوم الخميس في الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم حتى وقت لاحق من ذات اليوم، وذلك بسبب أعمال عنف بين جماهير الفريقين.

وكتب نادي كولون عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: للأسف مباراتنا مع نيس تم تأجيلها بسبب أحداث العنف بين الجماهير في المدرجات، النادي يدين كافة أشكال العنف بأشد العبارات الممكنة.



وتابع النادي الألماني: نحن ندافع عن السلوك الرياضي العادل والمحترم مع الآخرين، ونحن نعتذر للجماهير المسالمة عن ما حدث.



وسافر حوالي عشرة آلاف مشجع لكولون إلى جنوب فرنسا، لكن سلوكياتهم كانت موضع انتقادات رئيس بلدية نيس ونائبه خلال التحضير للمباراة.



وفي المجموعة الرابعة التي تضم كلا الفريقين، يلتقي أيضا فريقا سلوفاكو التشيكي وبارتيزان بلغراد.