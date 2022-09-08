غراهام بوتر يخلف توخيل في تدريب تشيلسي

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعيين غراهام بوتر مدرب برايتون مدربا جديدا للفريق خلفا للمقال توماس توخيل.



وينضم بوتر لتشيلسي بعد يوم واحد من إقالة توخيل إذ يحتل الفريق المركز السادس في الدوري بعشر نقاط بعد ست مباريات.



وأقال تشيلسي توخيل يوم الأربعاء بعد يوم من هزيمته المفاجئة خارج أرضه أمام دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



واحتل تشيلسي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لكنه حاليا يحتل المركز السادس عقب هزيمتيه أمام ليدز يونايتد وساوثهامبتون.



وتولى توخيل تدريب تشيلسي خلفا لفرانك لامبارد وقاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أول موسم له على رأس الجهاز الفني وبعد ذلك فاز الفريق تحت قيادته بلقب كأس السوبر الأوروبية وبكأس العالم للأندية الموسم الماضي.



واستلم بوتر (47 عاما) تدريب برايتون في مايو 2019 وقاد الفريق لاحتلال المراكز 15 و16 والتاسع في المواسم الثلاثة الأخيرة.



وسبق لبوتر تدريب سوانزي سيتي في دوري الدرجة الثانية قبل الانضمام إلى برايتون.

مادة اعلانية