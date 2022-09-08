كلوب عقب الهزيمة المذلة: يجب أن أتصرف

أقر يورغن كلوب مدرب ليفربول بأن فريقه يحتاج إلى "إحياء" نفسه بعد الخسارة المذلة 4-1 من نابولي في افتتاح جولات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتلاعب نابولي بليفربول في الشوط الأول وتقدم 3-صفر قبل الاستراحة، واعترف المدرب الألماني، الذي قاد الفريق الإنجليزي للتتويج باللقب في 2019 والوصول لنهائي النسخة الماضية، بأن هناك الكثير من الأمور بحاجة لإصلاح.



وأبلغ الصحفيين: يبدو أننا بحاجة إلى إحياء أنفسنا، نفتقد الكثير من الأشياء حقا، ليس في كل المباريات وإنما الآن، الأمر

الساخر أننا يجب أن نفعل ذلك في منتصف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال، يجب أن نجد طريقة للتحسن في كل شيء.

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وفي الموسم الحالي خسر ليفربول أيضا من مانشستر يونايتد في الدوري المحلي وتعادل مع فولهام وكريستال بالاس وإيفرتون.

ووسط أجواء حماسية في جنوب إيطاليا لعب ليفربول أسوأ مبارياته بالموسم وافتقد الضغط في الدفاع والوسط.



وتابع كلوب: من الصعب تقبل الأمر وليس من الصعب شرح ذلك عند مشاهدة المباراة، فوق كل شيء لعب نابولي مباراة جيدة حقا ونحن لا، وهذا أول تفسير للهزيمة، سجلوا من ركلة جزاء وأهدروا أخرى لكننا أهديناهم هدفين لاحقين على طبق من فضة وكان يجب أن ندافع بشكل أفضل، لم نضغط بقوة في الدفاع أو في الهجوم.



وختم: كل شيء كان خاطئا لكن لا أعرف السبب الآن، دعوني أفكر فيما حدث، إنه موقف صعب للتعامل معه لكن يجب أن أتصرف.