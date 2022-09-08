ليفاندوفسكي يسجل "هاتريك" في فوز برشلونة على بلزن

افتتح برشلونة الإسباني مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بصورة رائعة بعدما هزم ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 5-1، في مباراة كان نجمها البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد تسجيله "هاتريك".



افتتح الإيفواري فرانك كيسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 13، قبل أن يرتدى النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي ثوب البطولة في اللقاء، بإحرازه 3 أهداف متتالية للفريق الكتالوني في الدقائق 34 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، و67 على الترتيب.



واختتم فيران توريس أهداف برشلونة في المباراة، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 72، بينما جاء هدف حفظ ماء الوجه لفيكتوريا بلزن في الدقيقة 44 عبر يان سيكورا.



ويأمل برشلونة في المضي قدما بالبطولة، التي توج بها 5 مرات، لاسيما بعد خيبة الأمل التي لحقت بالفريق في النسخة الماضية للمسابقة، التي شهدت خروجه من مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ فترة طويلة، بعدما حل في المركز الثالث بمجموعته آنذاك.

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