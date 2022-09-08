ماركو روزه يتولى تدريب لايبزيغ

عين فريق لايبزيغ ماركو روزه مدربا جديدا لفريقه يوم الخميس بعد يوم واحد من الانفصال عن مدربه السابق دومينيكو تيديسكو في الوقت الذي يحتل فيه المركز 11 بين فرق دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعد فوزه مرة واحدة فقط في أول خمس جولات من موسم البطولة.



وأعلن لايبزيغ إنه ارتبط مع روزه (45 عاما) المدافع السابق بعقد لمدة عامين.



وسبق لروزه قيادة الجهاز الفني لبروسيا مونشنغلادباخ ثم عمل مدربا لبروسيا دورتموند الذي تركه في مايو الماضي بعد أداء ضعيف في الموسم الماضي.



ويعرف روزه لايبزيغ جيدا إذ سبق له تدريب فريق الشباب في سالزبورغ النمساوي المرتبط بالنادي الألماني ما بين 2013 و2017 قبل أن يتولى قيادة الفريق الأول للنادي ما بين 2017 و2019 الذي فاز معه بلقب الدوري المحلي مرتين وبكأس النمسا مرة واحدة.



وتولى تيديسكو تدريب لايبزيج في ديسمبر الماضي وساعد النادي على التقدم من المركز 11 إلى المركز الرابع ومن ثم التأهل لدوري أبطال أوروبا كما قاد الفريق للفوز بكأس ألمانيا وهي أول بطولة كبرى يتوج بها النادي خلال مسيرته.



وخلال أول خمس جولات من موسم الدوري الألماني الحالي فاز لايبزيغ مرة واحدة وتضمنت المسيرة هزيمة كبيرة بنتيجة 4-صفر أمام آينتراخت فرانكفورت.



وخسر الفريق أيضا 4-1 أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في أول جولة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.



وسيقود المدرب روزه لايبزيغ أول مرة عندما يلعب الفريق في مواجهة ناديه السابق بروسيا دورتموند السبت المقبل.

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