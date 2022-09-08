هدف الدقيقة 101 ينقذ أتلتيكو مدريد من بورتو

سجل أنطوان غريزمان هدفا في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع ليمنح أتلتيكو مدريد فوزا مثيرا 2-1 أمام عشرة من لاعبي ضيفه بورتو في نهاية نارية لمواجهة الجارين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.
والتقى الفريقان في افتتاح دور المجموعات للعام الثاني على التوالي وبدا أن المباراة تسير نحو التعادل بدون أهداف لكن مدافع أتلتيكو ماريو إيرموسو افتتح التسجيل بعد بدء الوقت بدل الضائع بتسديدة غيرت اتجاهها وعجز الحارس ديوغو كوستا عن التعامل معها.
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وتعادل لاعب وسط بورتو ماتيوس أوريبي بعد أربع دقائق قبل أن ينتزع البديل غريزمان الانتصار بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 101 وتساوى أتليتيكو في صدارة المجموعة الثانية مع كلوب بروج الذي هزم باير ليفركوزن 1-صفر.
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