"المخلص" غريزمان: أريد اللعب أكثر من 30 دقيقة

أكد أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد أنه كان مخلصاً تماماً لفريقه بعدما سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، رغم أنه لم يشارك في التشكيلة الأساسية في أي مباراة هذا الموسم.

وشارك غريزمان في جميع مباريات أتلتيكو الخمس هذا الموسم، لكنه لم يدخل الملعب إلا بعد ساعة من اللعب في جميع تلك المباريات.



وتكرر الأمر ضد بورتو عندما شارك في الدقيقة 61، وسجل هدف الفوز في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، وسبق له التسجيل في الفوز على خيتافي وبلنسية في الدوري الإسباني.



وأبلغ غريزمان الصحفيين بعد الفوز 2-1 على بورتو: هذا هو الوضع، الأمر ليس بيدي، بالطبع أود أن ألعب أكثر، لكني سأبذل قصارى جهدي في الدقائق التي أشارك فيها. أنا لاعب في النادي وأريد فقط أن ألعب هنا وأعطي كل شيء للنادي والمدرب والجماهير.



وصنع المهاجم الفرنسي اسمه في أتلتيكو قبل أن ينضم إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو في 2019، لكنه عاد إلى أتلتيكو في العام الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسمين.



وقال برشلونة في ذلك الوقت إن العقد المتفق عليه مع أتلتيكو يتضمن بندا إلزاميا بشأن الانتقال الدائم.



ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسبانية، فأتلتيكو ملزم بشراء غريزمان مقابل 40 مليون يورو إذا لعب أكثر من 50 بالمئة من الدقائق عند يكون متاحا.



ولم يؤكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو وجود هذا البند، لكنه أجاب عند سؤاله عن الوضع الأسبوع الماضي: أنا رجل النادي وسأظل كذلك دائما.