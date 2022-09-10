بعد 5 جولات.. إشبيلية يهزم إسبانيول ويحقق فوزه الأول

نجح إشبيلية في تحقيق الفوز الأول له ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم وذلك على حساب مضيفه إسبانيول 3 - 2 يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة من المسابقة.
ورفع إشبيلية رصيده إلى أربع نقاط، بعدما كان قد جمع نقطة واحدة فقط من أربع مباريات، ليحتل المركز السادس عشر، بفارق الأهداف خلف إسبانيول صاحب المركز الخامس عشر بنفس الرصيد.
وتقدم إشبيلية منذ الدقيقة الأولى عن طريق إيريك لاميلا ، قبل أن يضيف زميله خوسيه كارمونا الهدف الثاني في الدقيقة 26.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، عاد كارمونا وسجل الهدف الثاني له والثالث لإشبيلية، فيما سجل خوسيلو هدف إسبانيول الأول من ضربة جزاء بعد ذلك بثلاث دقائق.
وفي الدقيقة 62 سجل مارتن برايثوايت الهدف الثاني لإسبانيول وأكمل إشبيلية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاميلا في الدقيقة 85 عقب حصوله على الإنذار الثاني.
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