ميلان يخطف نقاط سامبدوريا بعشرة لاعبين

فاز فريق ميلان على مضيفه سامبدوريا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز إنتر ميلان على تورينو بهدف نظيف ونابولي على سبيزيا بذات النتيجة.
وتقدم ميلان بهدف سجله جونيور ميساس في الدقيقة السادسة، وتعادل سامبدوريا بهدف سجله فيليب ديوريتشيتش في الدقيقة 57، قبل أن يسجل أوليفييه جيرو هدف الفوز لميلان في الدقيقة 67 من ركلة جزاء. واضطر فريق ميلان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رافاييل لياو في الدقيقة 47.
مادة اعلانية
ورفع ميلان رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف نابولي، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند نقطتين في المركز الثالث من القاع.
اقرأ أيضاً
-
ميلان يحسم الديربي بثلاثيةفاز ميلان على غريمه التقليدي إنتر ميلان 3 - 2، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ورفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة في ... رياضة عالمية
-
ميلان يفلت من الخسارة أمام سالزبورغأفلت ميلان الإيطالي من الخسارة أمام مضيفه سالزبورغ النمساوي وعاد بالتعادل 1-1 في مباراة الفريقين بالمجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.وكان سالزبورغ ... رياضة عالمية
-
ميلان يضم ديست معاراً من برشلونةانتقل الظهير الأيمن الأميركي سيرجينيو ديست من برشلونة الإسباني الى ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك من أجل ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية