ميلان يخطف نقاط سامبدوريا بعشرة لاعبين

فاز فريق ميلان على مضيفه سامبدوريا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز إنتر ميلان على تورينو بهدف نظيف ونابولي على سبيزيا بذات النتيجة.

وتقدم ميلان بهدف سجله جونيور ميساس في الدقيقة السادسة، وتعادل سامبدوريا بهدف سجله فيليب ديوريتشيتش في الدقيقة 57، قبل أن يسجل أوليفييه جيرو هدف الفوز لميلان في الدقيقة 67 من ركلة جزاء. واضطر فريق ميلان لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رافاييل لياو في الدقيقة 47.

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ورفع ميلان رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف نابولي، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند نقطتين في المركز الثالث من القاع.