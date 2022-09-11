يونيون برلين يستغل تعثر بايرن ويتصدر الدوري الألماني

تربع يونيون برلين على صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بتحقيقه فوزه الرابع وجاء على حساب مضيفه كولن 1-صفر يوم الأحد في المرحلة السادسة مستفيداً من خدمة أسداها له بوروسيا مونشنغلادباخ بإجباره مضيفه فرايبورغ المتصدر السابق على التعادل السلبي.

ويدين يونيون برلين بوجوده في الصدارة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين أمام بايرن ميونخ حامل اللقب الذي تعثر السبت بالتعادل مع شتوتغارت 2-2 وبات ثالثاً إلى مدافع كولن تيمو هوبرس الذي أهداه النقاط الثلاث حين حول الكرة في شباك فريقه عند طريق الخطأ منذ الدقيقة الرابعة خلال اعتراضه عرضية السورينامي شيرالدو بيكر.

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وكان بإمكان نادي العاصمة إضافة هدف ثانٍ لو نجح الأميركي جوردان سيباتشو في ترجمة ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من اللقاء الذي أكمله كولن بعشرة لاعبين في آخر تسع دقائق بعد طرد لوكا كيليان (81).

وعلى أصداء غناء الجمهور "نحن في الصدارة"، قال القائد النمساوي ليونيون برلين كريستوفر تريمل لشبكة "دازون" للبث التدفقي "نحن منطلقون. نقوم بعمل جيد ولهذا السبب نحن في المكان الموجودين فيه".

وأقر مدرب كولن شتيفن باومغارت الذي مني فريقه بهزيمته الأولى للموسم مقابل انتصارين وثلاثة تعادلات، أنه فريقه "لم يجد إجابة" على طريقة لعب يونيون برلين، مضيفاً "إنه انتصار مستحق. عليك أن تقر بذلك. لم أرَ فريقاً يلعب بجودة يونيون برلين منذ فترة طويلة".

وأثبت يونيون برلين أن تعادله في المرحلة السابقة مع بايرن ميونيخ (1-1) ليس من فراغ، لاسيما أنه تفوق أيضاً على لايبزيغ 2-1 وحسم الدربي ضد هرتا برلين 3-1 وسحق العائد شالكه 6-1 خارج الديار، ليكون الوحيد الى جانب العملاق البافاري لم يخسرا حتى الآن.

وفي ظل وجود فرايبورغ رابعاً عقب مباريات السبت بفارق نقطتين فقط عن يونيون برلين، كان بإمكانه التصدر لو نجح في تحقيق فوزه الرابع توالياً، لكنه اكتفى بنقطة التعادل التي رفع بها رصيده الى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده الى 9 نقاط وبقي ثامناً بفارق الأهداف خلف كولن.