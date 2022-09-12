أوروبا تترقب عودة ليفاندوفسكي إلى ملاقاة زملاء الأمس

تستأنف فعاليات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء بسبع مواجهات في الجولة الثانية من دور المجموعات، ولعل أبرز هذه المواجهات اللقاء الناري الذي يجمع بايرن ميونخ الألماني بضيفه برشلونة الإسباني على ملعب أليانز أرينا، والذي سيشهد عودة روبرت ليفاندوفسكي إلى ميونخ كخصم لبايرن بعدما قضى في صفوفه 8 مواسم.

ولم يسبق لبايرن الخسارة على ملعبه أمام برشلونة في ست مواجهات أوروبية سابقة إذ فاز أربع مرات وتعادل مرتين.

مادة اعلانية

واستهل بايرن مشواره في البطولة القارية بفوز مثير على ملعب إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد في الوقت الذي اكتسح فيه برشلونة ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويتصدر برشلونة ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط متفوقا بفارق الأهداف على النادي البافاري، في الوقت الذي لا يمتلك فيه إنتر وفيكتوريا بلزن أي نقاط.

وستكون الأضواء مسلطة على القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي المهاجم السابق لبايرن والحالي لبرشلونة خلال المواجهة التي يحتضنها ملعب أليانز أرينا، وذلك في أول لقاء لأفضل لاعب في العالم مع فريقه السابق الذي حقق معه إنجازات تاريخية.

وقدم ليفاندوفسكي نفسه بأفضل شكل ممكن في ظهوره الاوروبي الأول مع النادي الكاتالوني حيث أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك فيكتوريا بلزن.

ومن جانبه يتطلع إنتر ميلان لمصالحة جماهيره بعد كبوة بايرن ميونخ، حينما يلاقي فيكتوريا بلزن خارج الديار.

وخرج فيكتوريا بلزن من دور المجموعات في أخر ثلاث نسخ لدوري الأبطال بعد أن حل ثالثا.

ليفربول وأياكس



وفي المجموعة الأولى يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول الإنجليزي وصيف النسخة الماضية لدوري الأبطال مع ضيفه الطموح أياكس أمستردام الهولندي.

وبدأ ليفربول مشواره في البطولة القارية بشكل كارثي وسقط على ملعب نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف في الوقت الذي اكتسح فيه أياكس ضيفه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بأربعة أهداف دون رد.

والتقى الفريقان أيضا في دور المجموعات لنسخة 2020 -2021 من البطولة القارية حيث فاز ليفربول بهدف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب.