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بايرن ميونخ يفقد خدمات الفرنسي كومان أمام برشلونة

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كومان
كومان تعرض إلى إصابة في عضلات الفخذ

بايرن ميونخ يفقد خدمات الفرنسي كومان أمام برشلونة

ميونخ - د ب أ

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تمكن جوليان نغجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني من قيادة تدريبات الفريقليوم الاثنين بصفوف مكتملة، باستثناء غياب كينغسلي كومان بسبب الإصابة، وذلك استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيغيب كومان عن ثاني مباريات بايرن في دوري الأبطال هذا الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

وكان بايرن ميونخ قد استهل مشواره في البطولة الأوروبية بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي 2 - صفر يوم الأربعاء الماضي كما تغلب برشلونة على فيكتوريا بلزن التشيكي 5 - 1 في اليوم نفسه.

ولا يظهر بايرن ميونخ حاليا بأفضل مستوياته في كل المنافسات حيث تعادل مع شتوتغارت 2 - 2 السبت وهو التعادل الثالث على التوالي لبايرن في الدوري الألماني.

واتبع ناجلسمان سياسة المداورة بين لاعبيه في التشكيل الأساسي خلال المباريات الأخيرة ومن المنتظر أن يدفع في مباراة الغد بالنجم السنغالي ساديو ماني وكذلك ليروي ساني ولوكاس هيرنانديز وبنجامين بافارد ومارسيل سابيتزر.

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