تأجيل مباراة أرسنال الأوروبية بسبب عدم وجود أفراد شرطة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الاثنين تأجيل مباراة أرسنال وآيندهوفن في دور المجموعات بالدوري الأوروبي المقررة يوم الخميس المقبل بسبب عدم وجود العدد الكافي من أفراد الشرطة لتأمين المباراة في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث.



وقال "يويفا" في بيان: يأتي هذا التأجيل بسبب .. المسائل التنظيمية المتعلقة بحالة الحداد الوطني التي أعلنتها البلاد على جلالة الملكة إليزابيث، وسيتم الإعلان عن موعد جديد في الوقت المناسب.



وتوفيت الملكة الأسبوع الماضي عن 96 عاما وتم تأجيل الكثير من الأحداث والفعاليات الرياضية في بريطانيا مطلع هذا الأسبوع بما في ذلك مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والمسابقات المحلية الأدنى درجة.



لكن رابطة الأندية الإنجليزية التي تدير الدرجات الثلاث الأدنى من الدوري الممتاز أعلنتليوم الاثنين أن المباريات ستعود كما كان مقررا يوم الثلاثاء بعد تأجيل الجولة الأخيرة عقب وفاة الملكة إليزابيث. وسيعود الدوري الممتاز مطلع الأسبوع المقبل.



وستمضي مباريات منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا المقررة في إنجلترا في موعدها لكن مباراة رينجرز الأسكتلندي على ملعبه أمام نابولي يوم الثلاثاء تم تأجيلها ليوم الأربعاء لأسباب مماثلة.

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