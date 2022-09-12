سيميوني ما زال يبحث عن المجد في دوري أبطال أوروبا

أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إنه لا يزال متحمسا لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أكثر من عقد مع الفريق الإسباني.



وقاد سيميوني فريقه إلى نهائي دوري الأبطال مرتين في 2014 و2016 حينما خسر أمام ريال مدريد، لكنه شدد على رغبته في مساعدة الفريق على الفوز باللقب.



وأبلغ مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة ليفركوزن: لا زالت المشاعر نفسها التي راودتني لدى وصولي النادي في 2011 تحمسني، وقد كنا نبتعد عن المركز الثالث، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بفارق 15 نقطة.



وأضاف: سقف التطلعات الذي أحدده لنفسي مرتفع للغاية، وأنا أكبر المنتقدين لنفسي. لقد تطورنا كثيرا ومع اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي والخيارات التي باتت متاحة، الوجود في مرحلة التجديد يخرج أفضل ما لديك.



وخسر ليفركوزن 1-صفر أمام كلوب بروج في مستهل مشوارهما بدوري الأبطال ويحتل المركز 17 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري الألماني.



ورغم ذلك، قال سيميوني إن الفريق الألماني لا يؤمن جانبه، وتابع: أكن احتراما كبيرا للفرق الألمانية. إنها قوية جدا ذهنيا، دائما ما تكون متيقظة ودائما ما تنافس.



وأَضاف: أعجبني أداء ليفركوزن أمام بروج. تميز بالسرعة وقدم أداء جيدا. ربما خسر، لكنه استحق الخروج بنتيجة أفضل. نتوقع فريقا منظما سيسعى للاعتماد على الهجمات المرتدة.



وسيغيب توماس ليمار وستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمنيز عن تشكيلة أتلتيكو، بينما سافر الحارس يان أوبلاك مع الفريق إلى ألمانيا بعد غيابه عن الفوز 4-1 على سلتا فيغو السبت الماضي.

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