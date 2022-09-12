وولفرهامبتون يعلن تعاقده مع دييغو كوستا

أعلن وولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع دييغو كوستا في صفقة انتقال مجاني حيث يصل مهاجم تشيلسي وأتليتيكو مدريد السابق للنادي وسط أزمة إصابات مستمرة.



وأصيب المهاجم النمساوي ساسا كالايدجيتش الوافد الجديد على وولفرهامبتون مقابل 18 مليون يورو (18.24 مليون دولار) في الركبة في أول ظهور له بينما غاب المهاجم المكسيكي راؤول خيمنيز بسبب إصابة في أعلى الفخذ.



وأصبح كوستا (33 عاما) لاعبا حرا بعد مغادرة أتليتيكو مينيرو البرازيلي في يناير. وبعد اجتيازه الفحص الطبي الأسبوع الماضي وقع عقدا لمدة عام مع وولفرهامبتون.



وكان ولفرهامبتون يبحث بشدة عن مهاجم خاصة بعد أن سجل الفريق ثلاثة أهداف فقط في ست مباريات بالدوري وهي أقل حصيلة بين جميع الفرق العشرين.



وذاع صيت كوستا مع تشيلسي بين 2014-2017 حيث سجل 59 هدفا في جميع المسابقات وقاد النادي اللندني للفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله مقابل 32 مليون جنيه إسترليني .



وأنهى الموسم في صدارة هدافي النادي في جميع المواسم الثلاثة قبل أن يتسبب خلاف مع مدربه وقتها أنطونيو كونتي في عودته إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.



وفي فترتيه مع أتلتيكو سجل 83 هدفا وفاز بلقبين في دوري الدرجة الأولى الإسباني إضافة إلى لقب الدوري الأوروبي.



ويحتل وولفرهامبتون المركز 14 بفوز واحد فقط ويستضيف مانشستر سيتي يوم السبت المقبل.

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