أرباح ريال مدريد تبلغ 13 مليون يورو

كشف ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن أرباحه في نهاية العام المالي 2021-2022 بلغت 13 مليون يورو بينما يستمر تأثير جائحة كوفيد-19 على الإيرادات.

وأضاف النادي في بيان أنه استمر في تحقيق أرباح طول الأعوام الثلاثة التي تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا.

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في موسم 2021-2022 توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 معززا بذلك رقمه القياسي غير المسبوق، كما توج بلقب الدوري الإسباني وبكأس السوبر المحلية.

وقال بيان النادي أيضا إن صافي ديونه، بما لا يشمل مشروع تطوير الاستاد، وصلت قيمتها في 30 يونيو 2022 إلى 263 مليون يورو.