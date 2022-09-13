أنشيلوتي: أسمع ما يقولونه عن فينيسيوس

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه لن يطلب من مهاجمه فينيسيوس جونيور التخفيف من أسلوبه في اللعب رغم انتقادات بأن اللاعب البرازيلي يستفز منافسيه.
وكان فينيسيوس طرفا في العديد من المشادات التي حدثت خلال فوز ريال مدريد 4-1 على ريال مايوركا يوم الأحد حيث تجادل مع عدد من لاعبي الفريق الزائر وكذلك المدرب خافيير أغيري بسبب أخطاء ارتكبت ضده.
وأظهرت لقطات أنشيلوتي وتوني كروس لاعب ريال مدريد يطلبان من فينيسيوس الهدوء أثناء المباراة والتركيز على اللعب بدلا من مواجهة الخصوم.
لكن المدرب قلل من أهمية المسألة قبل مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على أرضه أمام لايبزيغ يوم الأربعاء، وقال في المؤتمر الصحافي: إنه لاعب عظيم يظهر موهبته هذا كل شيء.
وواصل: لست أصما ولست غبيا، يمكنني سماع ما يقال عنه لكننا لن نشغل بالنا بهذا الأمر وكذلك سيفعل فينيسيوس. لديه مهارات غير عادية ومن الطبيعي أن يحاول المنافسون إيقاف خطورته وقواعد اللعبة موجودة لحماية جميع اللاعبين، وليس فقط فينيسيوس.
وفينيسيوس البالغ عمره 22 عاما في أفضل حالاته منذ انضمامه إلى ريال مدريد قبل أربع سنوات، وسجل في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات.
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