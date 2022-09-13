الكشف عن راتب صلاح.. ضعف ما يتقاضاه 4 من نجوم ليفربول

كشفت صحيفة "الصن" البريطانية يوم الثلاثاء عن رواتب لاعبي ليفربول الإنجليزي، إذ يتصدر النجم المصري محمد صلاح القائمة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الهولندي فيرجل فان ديك وضعف ما يتقاضاه 4 من زملائه المهمين في الفريق.

ووقع محمد صلاح على عقد جديد مع ليفربول في يوليو الماضي يبقيه في ملعب "آنفيلد" حتى 2025، فيما اختار شريكه في خط الهجوم السنغالي ساديو ماني الرحيل إلى بايرن ميونخ الألماني، ليضع العقد الجديد صلاح في قمة سقف رواتب النادي الشمالي.

مادة اعلانية

وبحسب التقرير فإن هداف الدوري الإنجليزي يحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ما يعادل 18.2 مليون جنيه إسترليني.

وجاء المدافع الهولندي فيرجل فان دايك خلف محمد صلاح براتب يقل قرابة الثلث عن ما يتقاضاه النجم المصري، إذ يحصل على 220 ألف جنيه إسترليني.



وخلف فان ديك، يحل الإسباني تياغو ألكانتارا في المركز الثالث براتب 200 ألف جنيه إسترليني.

ويتقاضى صلاح راتباً أسبوعياً يمثل ضعف ما يتقاضاه 4 من نجوم الفريق وهم ترينت ألكسندر أرنولد وروبرتو فيرمينو وديوغو جوتا وفابينيو الذين يستلم كل واحد منهم 180 ألف جنيه إسترليني.

ويبلغ راتب داروين نونيز، أغلى لاعب في تاريخ ليفربول، 179 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، فيما يحصل الحارس أليسون بيكر على 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

