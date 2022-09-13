إنتر يعبر فيكتوريا بلزن.. وتوتنهام يسقط في لشبونة

عاد إنتر الإيطالي من التشيك بثلاث نقاط غالية، وذلك بفوزه على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2-صفر الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة النارية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما تلقى توتنهام اللندني هزيمة مفاجئة أمام مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي في المجموعة الرابعة بهدفين دون رد.

ونجح آخر فريق إيطالي رفع الكأس القارية الغالية عام 2010 حين توج بالثلاثية بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، في حسم النقاط الثلاث لصالحه بفضل البوسني إدين دزيكو الذي مهد أمامه الطريق بتسجيله هدف التقدم المستحق في الدقيقة 20 بعدما وصلته الكرة من الأرجنتيني خواكين كوريا، فسددها في المرمى، ثم مرر كرة للهولندي دومفريس الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 70.

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ويملك إنتر 3 نقاط بانتظار ما ستسفر عنه قمة بايرن ميونخ وبرشلونة، فيما يتذيل فيكتوريا بلزن المجموعة برصيد أبيض من النقاط.

وفي لشبونة كان توتنهام في طريقه إلى الحصول على نقطة التعادل على الأقل حتى الوقت بدل الضائع حينما تقلد باولينيو لاعب سبورتينغ دور البطولة الذي سجل الهدف الأول، وصنع الثاني لزميله أرتور غوميش خلال دقيقتين.

ويتصدر سبورتينغ المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة من مباراتين، وخلفه توتهام، بانتظار مباراة آينتراخت فرانكفورت ومرسيليا الفرنسي.