جورجينيو: إقالة توخيل من تدريب تشيلسي كانت مفاجئة

أقر لاعب الوسط الدولي الإيطالي جورجينيو الثلاثاء أن إقالة الألماني توماس توخيل من تدريب فريقه تشلسي الإنجليزي، بعد خسارة الأسبوع الماضي أمام دينامو زغرب الكرواتي صفر-1 في دوري أبطال أوروبا، فاجأت الجميع.

وقال جورجينيو عشية مواجهة ريد بول سالزبورغ النمساوي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا: الكثير من الأمور حصلت خلال أسبوع واحد، كما يعرف الجميع، نحاول التأقلم مع المدرب الجديد ونتطلع للعمل معه.

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وقررت الإدارة الأميركية الجديدة في النادي اللندني بقيادة تود بويلي الاستعانة بمدرب برايتون غراهام بوتر للإشراف على الفريق خلفاً لتوخيل الذي دفع ثمن البداية المتواضعة للنادي اللندني هذا الموسم، إن كان محلياً أو قارياً، وخسر وظيفته بعد أقل من عامين على توليها.

ولم يشفع لتوخل قيادته تشلسي إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2021 بعد أشهر معدودة على وصوله خلفاً لفرانك لامبارد، فقررت الإدارة الجديدة التخلي عن خدماته، لتسير بذلك على خطى المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش الذي اشتهر بإقالة المدربين.

ولم يُخفِ جورجينيو أن الجميع تفاجأ بطبيعة الحال من دون أن يخوص في تفاصيل ردود فعل اللاعبين على إقالة توخل، وزاد: لكن لقد تحدثنا بالموضوع بطبيعة الحال، لكن ما يحصل بين اللاعبين يبقى بيننا.

وتابع البرازيلي الأصل المتوج في صيف 2021 مع إيطاليا بلقب كأس أوروبا: لقد أمضينا فترة جميلة مع توماس توخيل ونحن نُقَدّر كل ما فعله من أجلنا ومن أجل النادي والمشجعين، لكن الآن هناك تحديا جديدا ونحن متحمسون للغاية.