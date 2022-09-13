غالتييه يشيد بـ"أخلاقيات" نيمار قبل مباراة ماكابي حيفا

أشاد كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان المنفرد بصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بأخلاقيات العمل الخاصة بمهاجمه نيمار يوم الثلاثاء بعد البداية المتميزة للاعب البرازيلي خلال الموسم الحالي.



وسيحل سان جيرمان ضيفا على ماكابي حيفا الإسرائيلي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الأربعاء وسيكون بوسعه الاعتماد على تألق نيمار في هذه المواجهة، التي تأتي ضمن المجموعة الثامنة.



وفي الموسم الحالي أحرز نيمار (30 عاما) ثمانية أهداف وهيأ ست فرص للتهديف في أول سبع جولات من موسم الدوري الفرنسي الحالي حتى الآن رغم أنه لم يتمكن من إظهار كافة قدراته ومواهبه في مواسم سابقة.



وعن اللاعب البرازيلي قال المدرب غالتييه في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: لقد أحرز أهدافا متميزة جدا. بدأ الموسم في كامل اللياقة. وكنا نعمل على تجهيزه ليكون في أفضل صورة ممكنة، إنه مبدع وفنان وعندما يكون في كامل اللياقة البدنية فإن مردوده يكون كبيرا، إنه لاعب يبذل الكثير من الجهد على المستويين الهجومي والدفاعي على حد سواء.



وبذل نيمار الجهد الدفاعي الأكبر بين ثلاثي هجوم سان جيرمان الذي يضم أيضا كلا من كيليان مبابي وليونيل ميسي ومن ثم فقد أثبت أنه أحد أهم أعمدة أسلوب الضغط العالي الذي ينتهجه المدرب غالتييه.



وسيكون سان جيرمان في أشد الحاجة لجهود وتألق نيمار في ظل غياب المدافع الفرنسي الدولي برسنل كيمبمبي المصاب في العضلات لمدة تصل إلى ستة أسابيع.



ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني بين فرق المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا متخلفا بفارق الأهداف عن بنفيكا البرتغالي الذي سيحل ضيفا على يوفنتوس في هذه الجولة.

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