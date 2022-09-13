كونتي يطالب لاعبي توتنهام بتقبل سياسة التناوب

طالب أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير لاعبيه بضرورة تقبل سياسة التناوب هذا الموسم، وحتى سون هيونغ-مين هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي لن يلعب كل مباراة.

وسجل سون 23 هدفا في الدوري في الموسم الماضي ليتقاسم جائزة الهداف مع محمد صلاح مهاجم ليفربول، لكنه لم يهز الشباك حتى الآن هذا الموسم، ويتنافس مع هاري كين وريتشارليسون وديان كولوسيفسكي لحجز المراكز الهجومية بتشكيلة كونتي.

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وقال المدرب الإيطالي سابقا إنه من "الجنون" استبعاد سون من التشكيلة، لكنه عدل موقفه يوم الاثنين موضحا: اعتقد أنه عند محاولة بناء شيء مهم يجب تغيير العادات القديمة.

وأضاف قبل مواجهة سبورتنغ لشبونة بدوري أبطال أوروبا: بخلاف ذلك ستريد التوازن وها يعني عدم وجود طموح، لهذه الأسباب يجب أن يتقبل اللاعبون التناوب، خاصة في الهجوم، لدينا أربعة لاعبين.

وتابع: العادة القديمة هي اعتياد اللاعبين على خوض كل مباراة، لدي مسؤوليات كبيرة من أجل الفوز، يجب أن تسعد اللاعبين لكن الفرق الكبيرة لديها تشكيلات كبيرة وعميقة.

وبعد ست جولات يحتل توتنهام المركز الثالث بالدوري الممتاز بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي حامل اللقب ونقطة واحدة عن المتصدر أرسنال.

واستهل فريق كونتي مشواره بدوري الأبطال بفوز 2-صفر على أولمبيك مرسيليا الأسبوع الماضي.