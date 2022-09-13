مانشستر سيتي يهدد دورتموند بـ"سلاحه" القديم

يعرف بوروسيا دورتموند جيّداً قدرة النرويجي إرلينغ هالاند على تدمير الدفاعات في دوري أبطال أوروبا، لكن العملاق الألماني قد يُقتل بسيف حارب به آنفاً، عندما يزور مانشستر سيتي الإنجليزي الأربعاء.

وتطوّر هالاند ليصبح واحداً من أكثر المهاجمين المرعبين في العالم خلال عامين ونصف العام في ألمانيا، حيث سجل 86 هدفاً في 89 مباراة مع دورتموند.

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وبعد ثماني مباريات في مشواره الجديد مع سيتي، سرعان ما سجّل المهاجم النرويجي صاحب البنية الجسدية الضخمة 12 هدفاً لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد تسجيله هدفين من رباعية الفوز على إشبيلية في مستهلّ مشوار سيتي بدوري الأبطال، قال المدرّب الإسباني بيب غوارديولا عن هالاند: إن أرقامه في كل مسيرته، ليس فقط هنا ولكن عندما كان في الأندية السابقة، متشابهة تماماً. لديه حسّ لا يُصدّق بالمرمى.

وصفقة هالاند البالغة 60 مليون يورو تعني أنه كان يملك الخيار لانتقاء الأندية بعدما بات متفوّقاً على محيطه في الـبوندسليغا، وذلك لأن دورتموند قد يوفّر أرضاً خصبة لتنمية أفضل المواهب في أوروبا في السنوات الأولى من مسيرتهم المهنية، لكنه لا يستطيع التنافس مالياً مع أغنى أندية القارة، ولا تلبية طموحات أفضل اللاعبين في العالم على المدى الطويل.



وعليه، سار هالاند على خطى الإنجليزي جايدون سانشو والأميركي كريستيان بوليسيتش والفرنسي عثمان ديمبلس والغابوني بيسر-إيمريك أوباميانغ والهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والألماني ماريو غوتزه كنجوم المستقبل الذين طاروا من العشّ بعدما تركوا بصماتهم في ألمانيا.

ورغم ذلك، قد تكون خسارة هالاند أكبر خسارة على الإطلاق مع تهديد اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً بإعادة كتابة الأرقام القياسية التي سجّلها البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والتي اعتقد كثيرون أنها ستبقى مقدّسة لأجيال.

ورفعت ثنائية هالاند أمام إشبيلية رصيده في المسابقة القارية الأم إلى 25 هدفاً في 20 مباراة.



وإذا ما تم النظر إلى المرحلة نفسها من المسيرة الكروية، فإن رونالدو، الهداف التاريخي للبطولة مع 140 هدفاً، لم يكن قد افتتح عداده بعد، فيما سجّل ميسي ثماني مرات في أول 20 مباراة له أوروبياً.

وقال هالاند لـ"تيليموندو ديبورتيس" الأسبوع الحالي عندما كشف أن أغنية المسابقة في نفسها نغمة هاتفه: أحب دوري أبطال أوروبا. يجب أن أقول هذا، إنه حلم كبير بالنسبة لي، وعندما أستيقظ كل صباح، أستمع إلى هذه الأغنية. إنها المنافسة المفضلة لديّ.