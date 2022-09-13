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مفاجأة.. مبابي يمكنه الرحيل عن باريس في 2024

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مبابي
مبابي جدد عقده مع باريس شهر مايو الماضي

مفاجأة.. مبابي يمكنه الرحيل عن باريس في 2024

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت صحيفة "ليكيب" يوم الثلاثاء، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018، يمكنه الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عام 2024 وليس في عام 2025.

ووقع مبابي (23 عاماً) عقدا جديدا مع سان جيرمان في مايو الماضي ليبدد آمال ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه، لكنه واصل التلميح إلى أن انتقاله للعب في إسبانيا لا يزال محتملا في المستقبل.

وذكر سان جيرمان أن العقد الجديد يستمر حتى عام 2025، لكن صحيفة "ليكيب" الفرنسية نقلت عن مصدر بالنادي أن العقد يستمر حتى عام 2024 ويتضمن بندا يتيح التمديد لعام آخر ويمكن لمبابي رفضه.

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