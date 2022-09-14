برشلونة.. الخسارة تظهر مؤشرات إيجابية على العودة

أظهر برشلونة الإسباني المتجدّد بقيادة لاعب وسطه السابق تشافي هرنانديز، مؤشرات إيجابية تُنبِئ بأنه وضع خلفه إحدى أسوأ أيامه منذ عقود، وذلك رغم خسارته مجدّداً أمام بايرن ميونخ الألماني (صفر-2) الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعدما ودّع دوري الأبطال الموسم الماضي من الدور الأول للمرة الأولى مرّة منذ 2000-2001 ووصوله إلى أكثر من منتصف الموسم وهو متقهقر في المراكز المتأخرة في الدوري المحلي قبل أن يشق طريقه لاحقاً الى الوصافة، عاد برشلونة ليعطي الأمل لمشجعيه بإمكانية مقارعة غريمه ريال مدريد الفائز بلقبي "لا ليغا" والمسابقة القارية الأم.



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وكانت الفرصة قائمة الثلاثاء أمام النادي الكتالوني لتأكيد عودته إلى مكانته من خلال الفوز على بايرن ميونخ في عقر دار الأخير، متسلحاً بهدافه الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي عاد إلى ملعب توج فيه هدافاً للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية، قبل أن يتخذ قرار الرحيل والالتحاق بكتيبة تشافي.

لكن الضيف الكتالوني عجز عن استثمار الفرص الكثيرة التي حصل عليها في الشوط الأول، لاسيما عبر ليفاندوفسكي وبيدري، لكي يحقق ثأره من مضيفه الذي تسبب بخروجه من دور المجموعات الموسم الماضي بالفوز عليه ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 3-صفر، وذلك بعدما أذله أيضاً قبلها بعام بسحقه في ربع نهائي الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، بنتيجة تاريخية 8-2.



ودفع برشلونة ثمن عدم استثمار تفوقه في الشوط الأول بتلقيه هدفين فصلت بينهما أربع دقائق في أوائل الشوط الثاني عبر الفرنسي لوكاس هرنانديز وليروي سانيه.

وحتى إن حارس بايرن مانويل نوير أقر في تصريح لـ"أمازون برايم" بعد اللقاء: الحظ في الوقت الحاسم لم يكن إلى جانب ليفاندوفسكي. هذا صب لصالحنا.

صحيح أن الحلم بإحراز لقب دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2015 حين تغلب في نصف النهائي على بايرن بالذات في طريقه الى التتويج في برلين، ما زال مبكراً لكن ما قدّمه رجال تشافي الخميس يدعو للتفاؤل رغم تواصل العقدة البافارية وخسارة "بلوغرانا" أمام بايرن للمرة الخامسة توالياً.

وإن خسارة نجم بحجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يهز كيان أي فريق، فكيف الحال إذا كان هذا الفريق مبنياً منذ أعوام طويلة على مهارات وقدرات هذا اللاعب الأسطوري الذي أجبرته الظروف المادية الصعبة لبرشلونة على الرحيل الصيف الماضي نحو باريس سان جيرمان الفرنسي.



وكان تشافي راضياً على ما قدمه برشلونة، إذ قال: بايرن فريق متكامل، فيما نحن ما زلنا في بداية الطريق نحو استعادة مكانة برشلونة. علينا أن نتحسن في منطقتي الجزاء.