سيميوني: أتلتيكو "افتقد الرؤية" في مباراة ليفركوزن

اعترف دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن فريقه افتقر للرؤية اللازمة للتمريرات الحاسمة في خسارته 2-صفر أمام مضيفه باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأحرز روبرت أندريش وموسى ديابي هدفين قرب النهاية، ليتقدم ليفركوزن إلى المركز الثاني في المجموعة متساويا بثلاث نقاط مع أتلتيكو مدريد.

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ويتصدر كلوب بروج البلجيكي الترتيب بعد فوزه الكبير 4-صفر على مضيفه بورتو متذيل الترتيب.

وأبلغ سيميوني الصحفيين: افتقرنا لتلك الرؤية للتمريرة الأخيرة بشكل أفضل، خطتنا كانت واضحة مع وجود ألفارو موراتا في الهجوم، وساؤول كجناح. عندما بدأ جواو فيلكس الانطلاق إلى داخل الملعب كان هناك لاعبون في الناحية اليمنى. التحركات التي من الواضح أنها تعطي الاحتمال للفوز بالمباراة.

وأشار سيميوني إلى أن فريقه عوقب بعد ضغطه بحثا عن الفوز، وأضاف: أعتقد أننا كنا نتحسن مع التغييرات لأن الفريق كان أكثر حركية، وكانت لديه سرعة أكبر في الهجوم، لكن في بعض الأحيان يحدث ذلك عندما تهاجم، هناك أوقات لاتدافع فيها بشكل جيد وهذه المرة، عندما كنا نبحث عن الفوز انتهى الأمر بخسارتنا بقدر ما كان يمكننا الفوز بالمباراة.

ويستضيف أتلتيكو غريمه ريال مدريد في الدوري يوم الأحد.