كلوب: انتكاس ليفربول في المباريات بات أمراً معتاداً

يرى يورغن كلوب مدرب ليفربول أن انتكاس فريقه أصبح "معتادا" بعدما احتاج الفريق الإنجليزي إلى هدف متأخر ليفوز 2-1 على ضيفه أياكس أمستردام في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.
وتقدم محمد صلاح لصاحب الأرض بعد 17 دقيقة، لكن هذا التفوق لم يدم سوى عشر دقائق إذ أدرك محمد كودوس التعادل لأياكس بتسديدة مذهلة.
وبدا ليفربول، الذي سقط 4-1 أمام نابولي في الجولة الأولى، في طريقه لنتيجة مخيبة أخرى إلى أن خطف المدافع جويل ماتيب الفوز في الدقيقة 89.
وأبلغ كلوب الصحفيين: تقوم بالعديد من الأمور الجيدة، وتقدم مباراة جيدة... ثم تهتز شباكك، تتقدم 1-صفر ثم تهتز شباكك من الفرصة الأولى للمنافس. لذا فالانتكاس أصبح معتادا.
وكال المدرب الألماني المديح لرد فعل فريقه بعد إدراك أياكس التعادل، وأضاف: لم أتفاجأ عندما سجل أياكس الهدف، ليس لأننا دافعنا بشكل سيء بل لأنه من المحتمل حدوث هذا الأمر في مثل هذه المواقف.
وتابع: أليسون أنقذ كل التسديدات الأخرى، لكنها كانت التسديدة التي لم يمكن إبعادها. رد الفعل بأنه ما زال يمكننا التعامل مع هذه المواقف كان الأكثر أهمية.
-
لاعب ليفربول ينصح كلوب بإبعاد صلاح.. ومنحه "راحة"نصح الإسباني لويس غارسيا لاعب ليفربول السابق، مدرب الفريق الحالي يورغن كلوب، بالاستغناء عن النجم المصري محمد صلاح في القائمة الأساسية، مشيراً إلى أن ... رياضة عالمية
-
كلوب ينتقد لاعبي ليفربول: شاهدت "فيلم رعب" أمام نابوليأكد يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الاثنين أنه وضع يده على نقاط الضعف في فريقه منذ خسارته أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وعليه أن يحافظ على ... رياضة عالمية
-
كلوب عقب الهزيمة المذلة: يجب أن أتصرفأقر يورغن كلوب مدرب ليفربول بأن فريقه يحتاج إلى "إحياء" نفسه بعد الخسارة المذلة 4-1 من نابولي في افتتاح جولات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة ... رياضة عالمية