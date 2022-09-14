كلوب: انتكاس ليفربول في المباريات بات أمراً معتاداً

يرى يورغن كلوب مدرب ليفربول أن انتكاس فريقه أصبح "معتادا" بعدما احتاج الفريق الإنجليزي إلى هدف متأخر ليفوز 2-1 على ضيفه أياكس أمستردام في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وتقدم محمد صلاح لصاحب الأرض بعد 17 دقيقة، لكن هذا التفوق لم يدم سوى عشر دقائق إذ أدرك محمد كودوس التعادل لأياكس بتسديدة مذهلة.

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وبدا ليفربول، الذي سقط 4-1 أمام نابولي في الجولة الأولى، في طريقه لنتيجة مخيبة أخرى إلى أن خطف المدافع جويل ماتيب الفوز في الدقيقة 89.

وأبلغ كلوب الصحفيين: تقوم بالعديد من الأمور الجيدة، وتقدم مباراة جيدة... ثم تهتز شباكك، تتقدم 1-صفر ثم تهتز شباكك من الفرصة الأولى للمنافس. لذا فالانتكاس أصبح معتادا.

وكال المدرب الألماني المديح لرد فعل فريقه بعد إدراك أياكس التعادل، وأضاف: لم أتفاجأ عندما سجل أياكس الهدف، ليس لأننا دافعنا بشكل سيء بل لأنه من المحتمل حدوث هذا الأمر في مثل هذه المواقف.

وتابع: أليسون أنقذ كل التسديدات الأخرى، لكنها كانت التسديدة التي لم يمكن إبعادها. رد الفعل بأنه ما زال يمكننا التعامل مع هذه المواقف كان الأكثر أهمية.