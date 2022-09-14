كونتي: الخسارة أمام سبورتينغ غير منصفة

أكد انطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي أن فريقه لا يستحق الخسارة 2-0 أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وتصدر فريق العاصمة البرتغالية المجموعة الثانية بست نقاط مقابل ثلاث نقاط لتوتنهام في المركز الثاني.

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وقال كونتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أعتقد أن المباراة في شوطها الأول كانت متوازنة بين الفريقين. وأضاف: بصراحة في الشوط الثاني شعرنا بفرصة حصد النقاط الثلاث والفوز بالمباراة، ولاحت لنا فرص للتسجيل ، لكن في النهاية نتحدث عن الخسارة.

وأوضح: أعتقد أننا ربما لا نستحق الفوز ولكن في نفس الوقت لا نستحق الخسارة في هذه المباراة الليلة.

وختم المدرب الإيطالي: بطولة دوري أبطال أوروبا مستواها مرتفع، ندرك أن علينا تقليص الأخطاء لأن في النهاية من الممكن أن تدفع الثمن، اليوم تكبدنا كثيرا.