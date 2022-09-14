كونتي: الخسارة أمام سبورتينغ غير منصفة

أكد انطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي أن فريقه لا يستحق الخسارة 2-0 أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.
وتصدر فريق العاصمة البرتغالية المجموعة الثانية بست نقاط مقابل ثلاث نقاط لتوتنهام في المركز الثاني.
وقال كونتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أعتقد أن المباراة في شوطها الأول كانت متوازنة بين الفريقين. وأضاف: بصراحة في الشوط الثاني شعرنا بفرصة حصد النقاط الثلاث والفوز بالمباراة، ولاحت لنا فرص للتسجيل ، لكن في النهاية نتحدث عن الخسارة.
وأوضح: أعتقد أننا ربما لا نستحق الفوز ولكن في نفس الوقت لا نستحق الخسارة في هذه المباراة الليلة.
وختم المدرب الإيطالي: بطولة دوري أبطال أوروبا مستواها مرتفع، ندرك أن علينا تقليص الأخطاء لأن في النهاية من الممكن أن تدفع الثمن، اليوم تكبدنا كثيرا.
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