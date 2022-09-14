.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ليفركوزن يهزم أتلتيكو بهدفي الدقائق الأخيرة

  • الخط
ليفركوزن أتلتيكو
ديابي سجل الهدف الثاني

ليفركوزن يهزم أتلتيكو بهدفي الدقائق الأخيرة

ليفركوزن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

حقق باير ليفركوزن فوزاً مفاجئاً على حساب ضيفه أتلتيكو مدريد في الدقائق الأخيرة من مباراتهما ببطولة أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وعلى ملعب باي أرينا، حسم ليفركوزن فوزه على أتلتيكو في أخر ست دقائق حيث تقدم روبرت أندريش بهدف في الدقيقة 84 ثم أضاف موسى ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 87.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نيويورك تايمز تكشف كيف ساهمت واشنطن ولندن في الانتصار الأوكراني الأخير نيويورك تايمز تكشف كيف ساهمت واشنطن ولندن في الانتصار الأوكراني الأخير
اكتشف المزيد