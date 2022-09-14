ماتيب يخطف لليفربول فوزاً ثميناً أمام أياكس

اقتنص ليفربول الإنجليزي فوزا مثيرا من ضيفه أياكس أمستردام الهولندي 2 -1 يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم النجم المصري محمد صلاح بهدف لليفربول في الدقيقة 17 وبعدها بعشر دقائق أدرك الغاني محمد كودوس التعادل لأياكس.
وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة خطف المدافع الكاميروني جويل ماتيب هدف الفوز القاتل لليفربول.
واستعاد ليفربول وصيف النسخة الماضية، إتزانه في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته القاسية على ملعب مضيفه نابولي 1 -4.
ويمتلك أياكس ونابولي وليفربول ثلاث نقاط ولكن بمقدور نابولي أن ينفرد بالصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه الأربعاء بغلاسكو رينجرز.
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