أنشيلوتي: أسينسيو كان بحاجة إلى هدف

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بالدور الذي قام به اللاعب البديل ماركو أسينسيو والهدف الذي سجله خلال الفوز على لايبزيغ بهدفين دون رد مساء الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

وحقق ريال مدريد، حامل اللقب، فوزه الثاني على التوالي ليتصدر المجموعة السادسة بست نقاط، بعدما تغلب على لايبزيغ بهدفين في آخر عشر دقائق عن طريق فيدريكو فالفيردي وآسينسيو.

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وشارك أسينسيو في الدقيقة 64 بدلا من إدواردو كامافينغا وسجل هدف تأكيد الفوز في الوقت بدل الضائع.



وأثيرت تكهنات واسعة حول اقتراب أسينسيو من الرحيل عن الريال في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، بعدما شارك في 17 دقيقة فقط مع فريقه على مستوى كافة المسابقات هذا الموسم.



ودخل أسينسيو في نوبة غضب بسبب ندرة مشاركاته وقرار مدربه بعدم الدفع به خلال الفوز الساحق على ريال مايوركا 4 -1 يوم الأحد الماضي حيث ألقى بثيابه على أرض الملعب وركل قارورة المياه.



ولكن أنشيلوتي أبدى سعادته برد فعل أسينسيو، وقال:أنا سعيد بمشاركته وردة فعله، أعتقد أنه كان في حاجة لهذا الهدف، في البداية كان مترددا بين البقاء أو الرحيل، لكنه بقى، ونحن جميع نشعر بالسعادة، كانت مباراة جيدة، رغم أننا عانينا بعض الشيء في الشوط الأول.