النصر يكتفي بـ4 أهداف في مرمى الباطن

فاز النصر على مضيفه الباطن بأربعة أهداف في مباراة الفريقين التي جرت يوم الخميس ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل البرازيلي لويز غوستافو الهدف الأول من تسديدة خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17، وبعد 12 دقيقة أضاف تاليسكا الهدف الثاني من ركلة ثابتة.

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واستغل سامي النجعي كرة مرتدة من مارتن كامبانيا حارس الباطن ليسجل الهدف الثالث، بينما أحرز عبدالرحمن غريب الهدف الرابع من ركلة ثابتة سددها تحت حائط الصد.

ورفع النصر رصيده من النقاط إلى 9، بينما ظل الباطن في المركز الأخير برصيد أبيض ودون تسجيل أي هدف.