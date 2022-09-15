بداية مهتزة لبوتر مع تشيلسي

فرض سالزبورغ التعادل 1-1 على مضيفه تشيلسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، ليوجه ضربة لآمال منافسه الفائز باللقب في 2021 في التأهل عن المجموعة الخامسة.



ومنح رحيم سترلينغ الفريق اللندني التقدم في الدقيقة 48 مستغلا عرضية منخفضة من ميسون ماونت، لكن نواه أوكافور أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 75 بتسديدة منخفضة بعدما أخفق سيزار أزبيليكويتا وتياغو سيلفا في إبعاد الكرة.



وكان الفريق النمساوي تعادل مع ميلان الأسبوع الماضي.



وهذه هي أول مباراة يخوضها تشيلسي بقيادة مدربه غراهام بوتر الذي تولى المسؤولية نهاية الأسبوع الماضي بعد إقالة توماس توخيل المفاجئة التي تلت خسارة الفريق أمام دينامو زغرب.

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