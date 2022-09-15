بنفيكا يقلب الطاولة على يوفنتوس

حقق بنفيكا البرتغالي فوزا ثمينا على أرض منافسه يوفنتوس الإيطالي 2 -1، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتقدم يوفنتوس عن طريق أركاديوش ميليك في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك جواو ماريو التعادل لبنفيكا من ضربة جزاء في الدقيقة 43، وفي الدقيقة 55 سجل ديفيد نيريس الهدف الثاني للفريق البرتغالي.
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وبهذه الهزيمة، يحتل يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن مكابي حيفا الإسرائيلي صاحب المركز الأخير.
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