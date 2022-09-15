ثلاثي هجوم باريس يعاقب مكابي حيفا

سجل الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار للمرة الأولى أوروبيا مع باريس سان جيرمان ليقودون الفريق إلى الفوز على مضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتقدم الفريق الإسرائيلي عن طريق شيري في الدقيقة 24، قبل أن يدرك ليونيل ميسي التعادل للفريق الفرنسي في الدقيقة 37.
وفي الدقيقة 69 سجل كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان، قبل أن يكمل نيمار ثلاثية فريقه في الدقيقة 88.
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