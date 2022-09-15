.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ثلاثي هجوم باريس يعاقب مكابي حيفا

  • الخط
ميسي نيمار مبابي
الثلاثي الهجومي سجل للمرة الأولى أوروبيا مع باريس

ثلاثي هجوم باريس يعاقب مكابي حيفا

حيفا - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

سجل الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار للمرة الأولى أوروبيا مع باريس سان جيرمان ليقودون الفريق إلى الفوز على مضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم الفريق الإسرائيلي عن طريق شيري في الدقيقة 24، قبل أن يدرك ليونيل ميسي التعادل للفريق الفرنسي في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 69 سجل كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان، قبل أن يكمل نيمار ثلاثية فريقه في الدقيقة 88.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السلطات الباكستانية تحذر من وقوع كارثة صحية جراء الفيضانات السلطات الباكستانية تحذر من وقوع كارثة صحية جراء الفيضانات
اكتشف المزيد