ريال مدريد يواصل الانتصار بثنائية في مرمى لايبزيغ

أحرز فيدريكو فالفيردي لاعب الوسط هدفا رائعا في الشوط الثاني وأضاف ماركو أسينسيو هدفا قرب النهاية ليفوز ريال مدريد حامل اللقب 2-صفر على لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.
وتعامل لاعب أوروغواي بمهارة للتفوق على مدافع على حافة منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة قوية داخل الشباك في الدقيقة 80.
ولم يقدم بطل أوروبا 14 مرة الأداء المنتظر ولم يكن قد سدد سوى مرة واحدة على المرمى قبل الهدف الأول، بينما صنع لايبزيغ عدة فرص لكنه لم يكن حاسما لترجمة ذلك إلى هدف.
وضمن ريال الفوز في الوقت بدل الضائع بواسطة البديل أسينسيو حيث سدد كرة قوية داخل الشباك.
ويتصدر ريال المجموعة السادسة برصيد ست نقاط من جولتين، بينما لا يملك لايبزيغ أي نقاط.
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