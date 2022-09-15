نوبل: لن أعود إلى بايرن بوجود نوير

رفض حارس المرمى ألكسندر نوبل، المعار لفريق موناكو الفرنسي لكرة القدم من بايرن ميونخ العودة لبطل الدوري الألماني ما دام مانويل نوير ما يزال يلعب.
وكان نوبل (25 عاماً) انضم لبايرن في صفقة انتقال حر قادما من شالكه في عام 2020 ولكن أي آمال في التنافس مع نوير على حراسة مرمى الفريق بشكل أساسي انتهت سريعا وأعير لموناكو.
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وقال نوبل لمجلة "كيكر" الألمانية يوم الخميس :مستحيل أن أعود مادام مانويل نوير لا يزال هناك. بالتأكيد لن أفعل هذا، يمكنني التأكيد أنني لن أجلس على مقاعد البدلاء في بايرن ميونخ.
ويستمر عقد نوبل مع بايرن حتى عام 2025، وعقد حارس مرمى المنتخب الألماني نوير (36 عاماً) حتى عام 2024.
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