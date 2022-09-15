هالاند يهزم فريقه القديم بهدف "خرافي"

نجح مانشستر سيتي الإنجليزي في قلب تأخره بهدف إلى فوز 2 -1 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.



كان الفريق الألماني هو المبادر بالتسجيل عن طريق جود بلينyهام في الدقيقة 56، قبل أن يدرك جون ستونز التعادل لسيتي في الدقيقة 80.



وفي الدقيقة 83 سجل إيرلينغ هالاند الهدف الثاني لمانشستر سيتي بطريقة رائعة ليمنح فريقه ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد دورتموند عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.



وضمن منافسات الجولة ذاتها بالمجموعة السابعة، خيم التعادل السلبي على مواجهة كوبنهاغن الدنماركي وضيفه إشبيلية الإسباني.



وحصد كلا الفريقين النقطة الأولى في المجموعة، ليحتل كوبنهاغن المركز الثالث بفارق الأهداف عن الفريق الإسباني.

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