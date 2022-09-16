غياب لوكاكو عن مباراتي ويلز وهولندا

يغيب مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو عن تشكيلة منتخب بلاده بلجيكا لمباراتيه ضد ويلز وهولندا في مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بسبب الإصابة.

ووجه المدرب الإسباني لبلجيكا روبرتو مارتينيز الدعوة إلى مهاجم لنس الفرنسي لويس أوبندا صاحب 4 اهداف في سبع مباريات في الدوري هذا الموسم لتعويض غياب لوكاكو المصاب في عضلة الفخذ اليسرى.

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واستدعى مارتينيز مدافع أندرلخت زينو ديباست (18 عاما) للمرة الأولى الى صفوف "الشياطين الحمر". وضمت التشكيلة المدافع جايسون ديناير الذي لا يدافع عن ألوان أي فريق حاليا عقب انتهاء عقده مع ليون الفرنسي هذا الصيف.

وتلتقي بلجيكا مع ويلز في بروكسل في 22 الحالي وهولندا في أمستردام في 25 منه ضمن الجولتين الخامسة والسادسة لمنافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأول.

وتحتل بلجيكا المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف هولندا المتصدرة، فيما تحتل بولندا المركز الثالث برصيد أربع نقاط وويلز المركز الأخير بنقطة واحدة.

وهنا اللاعبون الـ30:

- حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، سيمون مينيوليه (إف سي بروج)، كوين كاستيلس (فولفسبورغ الألماني)، ماتز سيلس (ستراسبورغ الفرنسي).

- الدفاع: توبي ألدرفيريلد (أنتويرب)، ويان فيرتونغن (أندرلخت)، آرثر ثيت (رين الفرنسي)، توما مونييه (بوروسيا دورتموند الألماني)، تيموثي كاستاني وفوت فايس (ليستر سيتي الإنكليزي)، ديدريك بوياتا وبراندون ميشال (إف سي بروج)، زينو ديباست (أندرلخت)، جايسون ديناير (بدون فريق).

- الوسط: أكسل فيتسل (أتليتكو مدريد الإسباني)، يوري تيليمانس (ليستر سيتي)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أمادو أونانا (إيفرتون الإنجليزي)، هانس فاناكين (إف سي بروج)، أليكسيس سايلماكرز (ميلان الإيطالي) ثورغان هازار (بوروسيا دورتموند)، لياندر ديندونكر (أستون فيلا الإنجليزي)

- الهجوم: ميتشي باتشواي (فنربخشه التركي)، لويس أوبيندا (لنس الفرنسي)، إيدن هازار (ريال مدريد)، لياندرو تروسار (برايتون الإنجليزي)، يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد)، شارل دي كيتلار (ميلان)، دريس ميرتينز (غلطة سراي التركي)، دودي لوكيباكيو (هرتا برلين الألماني).