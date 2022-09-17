رويس يغادر الملعب مصاباً.. ومخاوف من غيابه عن المونديال

من المتوقع أن يغيب ماركو رويس لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم لفترة طويلة، وذلك بعد إصابته في قدمه اليمنى في كرة مشتركة خلال مباراة فريقه أمام شالكه في الدوري الألماني يوم السبت.

وضرب الألماني الدولي، 33 عاما، بيديه على وجهه بسبب شدة الألم وبعد محاولة لعلاجه استمرت لمدة طويلة تم إخراجه على نقالة من الملعب.

مادة اعلانية

بهذا بات من المحتمل أن يغيب رويس عن المشاركة مع المنتخب الألماني في مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام كل من المجر وأمام انجلترا في 23 و 26 سبتمبر الجاري على الترتيب.

يشار إلى أن قائد فريق دورتموند عانى كثيرا في الفترة الماضية من إصابات خطيرة حرمته من الكثير من المشاركات حتى مع المنتخب الألماني أيضا.

وكان رويس تخلف لأسباب بدنية عن المشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم عام 2014 وبطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016 وكذلك بطولة يورو 2020 التي أقيمت في عام 2021.