فولهام يقلب خسارته أمام نوتنغهام فورست.. وفوز أستون فيلا

حقق فولهام فوزا مثيرا على مضيفه نوتنغهام فورست 3 - 2 يوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم نوتنغهام عن طريق تاييو أونيي في الدقيقة 11، قبل أن يدرك فولهام التعادل عبر توسين أدارابيويو في الدقيقة 54 وفي الدقيقة 57 سجل جواو بالينيا الهدف الثاني لفولهام، قبل أن يضيف زميله هاريسون ريد الهدف الثالث في الدقيقة 60. وسجل لويس أوبراين الهدف الثاني لنوتنغهام فورست في الدقيقة 77.

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ورفع فولهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نوتنغهام عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، فاز أستون فيلا على ضيفه ساوثهامبتون 1 - صفر وسجل جاكوب رامزي هدف المباراة الوحيد لأستون فيلا في الدقيقة 41.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف خلف ساوثهامبتون صاحب المركز الثاني عشر.