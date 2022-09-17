مدرب دورتموند: رويس سيكون جاهزاً لكأس العالم

أكد إدين تيرزيتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند أنه لا يتوقع أن يمتد غياب قائد الفريق ماركو رويس لعدة أشهر بعد تعرضه للإصابة يوم السبت.

وقال تيرزيتش لشبكة "سكاي" عقب الفوز على شالكه 1 - صفر يوم السبت بالدوري الألماني لكرة القدم "يبدو أنه تعرض لإصابة في الأربطة، لا نعرف إلى متى سيغيب، علينا أن ننتظر لحين إجراء فحوصات أكثر تفصيلا".

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ولدى سؤاله عما إذا كان رويس سيغيب بين ستة وثمانية أسابيع ، قال تيرزيتش "لا ، لا نعتقد أنه الأمر سيستمر لهذه المدة".

وتشير تصريحات تيرزيتش إلى إمكانية لحاق رويس بمشوار المنتخب الألماني في مونديال قطر أواخر العام الجاري.

وضرب الألماني الدولي رويس البالغ من العمر33 عاما بيديه على وجهه بسبب شدة الألم وبعد محاولة لعلاجه استمرت لمدة طويلة تم إخراجه على نقالة من الملعب في الدقيقة 30 من المباراة أمام شالكه.

وبات من المحتمل أن يغيب رويس عن المشاركة مع المنتخب الألماني في مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام كل من المجر وأمام انجلترا في 23 و 26 سبتمبر الجاري على الترتيب.

يشار إلى أن قائد فريق دورتموند عانى كثيرا في الفترة الماضية من إصابات خطيرة حرمته من الكثير من المشاركات حتى مع المنتخب الألماني أيضا.

وكان رويس تخلف لأسباب بدنية عن المشاركة مع المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم عام 2014 وبطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016 وكذلك بطولة يورو 2020 التي أقيمت في عام 2021 .