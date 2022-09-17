.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

نيوكاسل يتعادل مع بورنموث

  • الخط
من اللقاء

نيوكاسل يتعادل مع بورنموث

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تعادل نيوكاسل مع ضيفه بورنموث 1 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم بورنموث بهدف سجله فيليب بيلينغ في الدقيقة 62 ثم رد نيوكاسل بهدف للاعب ألكسندر إيساك سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 67.

وواصل نيوكاسل بذلك نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي حيث حقق الفوز في مباراته الأولى بالموسم ثم تعادل في خمس مباريات وتلقى هزيمة واحدة.

وارتفع رصيد نيوكاسل إلى ثماني نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف فقط أمام ليدز يونايتد وبورنموث.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كاميرا العربية ترصد تدريب المدنيين في تايوان على الاستعداد للحرب كاميرا العربية ترصد تدريب المدنيين في تايوان على الاستعداد للحرب
اكتشف المزيد