أتالانتا يعبر روما.. ومورينيو يطرد

اعتلى فريق أتالانتا صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه روما 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد بالمرحلة السابعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز أودينيزي على إنتر ميلان 3 - 1 وخسارة يوفنتوس أمام مونزا صفر - 1، وفوز لاتسيو على كريمونيزي 4 - صفر وفيورنتينا على فيرونا 2 - صفر.

ويدين أتالانتا بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيورجيو سكالفيني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35. وشهدت المباراة طرد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما في الدقيقة 57.

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ورفع أتالانتا رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة ميلان ونابولي التي تقام في وقت لاحق في المقابل توقف رصيد روما عند 13 نقطة في المركز السادس.

وفاز لاتسيو على مضيفه كريمونيزي 4 - صفر وسجل أهدافه شيرو إيموبيلي (هدفين) في الدقيقتين السابعة و21 من ركلة جزاء، وسيرجي سافيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وبيدرو رودريغيز في الدقيقة 79.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد كريمونيزي عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفاز فيورنتينا على فيرونا بهدفين نظيفين سجلهما جوناثان إيكوني ونيكولاس غونزاليس في الدقيقتين 13 والأخيرة من المباراة وأهدر كريستيانو بيراغي ركلة جزاء لفيورنتينا في الدقيقة 26.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد فيرونا عند خمس نقاط في المركز السابع عشر.