الإيطالي دي زيربي يخلف بوتر في برايتون

أعلن برايتون آند هوف ألبيون المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعيين المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي بعقد لمدة أربع سنوات بعد رحيل غراهام بوتر يوم الأحد.
وقال توني بلوم رئيس برايتون "أنا سعيد جدا أن روبرتو وافق على أن يصبح مدربنا. فرق روبرتو تقدم أداء رائعا وشجاعا.. وأنا أثق أن أسلوبه وطريقته الخططية سيتناسبان ببراعة مع تشكيلتنا الحالية. وقرر بوتر الرحيل عن برايتون قبل عشرة أيام وانتقل لتدريب تشيلسي خلفا لمدربه توماس توخيل.
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ويحتل برايتون المركز الرابع في الدوري برصيد 13 نقطة من ست مباريات وبفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر الذي خاض سبع مباريات.
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