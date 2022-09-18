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إيفرتون ينتفض بنقاط وست هام

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فرحة موباي بالهدف الوحيد

إيفرتون ينتفض بنقاط وست هام

لندن - د ب أ

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فاز فريق إيفرتون على ضيفه وست هام 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكر القدم.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه نيال موباي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

ورفع إيفرتون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد وست هام عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر.

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