أرتيتا: قرار الدفع بنوانيري كان "غريزياً"

أكد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن قرار الدفع بالناشئ إيثان نوانيري (15 عاما) في مباراة برينتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد كان "غريزيا" ويظهر التزام النادي بتطوير المواهب الواعدة.
وأصبح نوانيري أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الممتاز عند نزوله بديلا لفابيو فييرا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع خلال فوز أرسنال 3-صفر.
وأبلغ أرتيتا الصحافيين: كان شعورا غريزيا طبيعيا، اعتقد أن نوانيري استحق ذلك، إنها رسالة قوية عن هوية النادي أيضا.
وواصل: كل القرارات التي اتخذها من أجل النادي وليست لمصلحتي الشخصية أو من أجل اللاعب، حدث هذا لأننا نؤمن بأنه موهوب وينبغي أن يتطور بشكل مذهل خلال عامين أو ثلاثة أعوام.
وكال المدرب الإسباني المديح لفييرا صاحب الهدف الثالث والمنضم من بورتو في يونيو الماضي، وتابع المدرب الذي استعاد فريقه صدارة الدوري بهذا الانتصار: فييرا لاعب مبدع ويحتاج للعب بانتظام لاستغلال قدراته الفطرية ويجب أن نوفر له سيناريوهات مناسبة لتسخير موهبته في خدمة الفريق.
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