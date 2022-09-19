داير يشكر كونتي على إعادته إلى المنتخب الإنجليزي

وجه إيريك داير الشكر إلى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم ولاعبي الفريق على مساعدته للحصول على فرصة الاستدعاء مجددا إلى المنتخب الإنجليزي، معرباً عن أمله أن يكون هذا الاستدعاء مجرد "نقطة البداية".

واستدعى غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم داير مدافع توتنهام إلى قائمة المنتخب الإنجليزي استعدادا لمباراتي الفريق أمام منتخبي إيطاليا وألمانيا في دوري أمم أوروبا.

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وخاض داير آخر مبارياته الـ45 الدولية السابقة مع المنتخب الإنجليزي في نوفمبر 2020 ، ولكن الطفرة التي أحدثها اللاعب في أدائه مع توتنهام جعلتنه مرشحا للحصول على فرصة للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتزامن تحسن مستوى داير (28 عاماً) في توتنهام مع تعيين كونتي مدربا للفريق في نوفمبر 2021 ، ويرى اللاعب أنه يستطيع مواصلة هذا التحسن في الأداء.

وأوضح : أتطلع فقط للمضي قدما إلى الأمام. وأعتقد، كما قال كونتي هذا الأسبوع ، أنه طبقا لطموحي، يمكن أن يكون هذا مجرد نقطة انطلاق بالنسبة لي، أعتقد أنه لا يزال بإمكاني فعل الكثير. بصراحة ، لم يكن الاستدعاء هو ما كنت أفكر فيه.

وأشار : كنت أفكر فقط في أن أكون لاعبا جيدا لتوتنهام بقدر الإمكان. وكل ما يحدث هو نتيجة لهذا، أرى أن هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن أركز فيه، والشيء الوحيد الذي أستطيع التحكم فيه. كل شيء آخر يحدث، فإنه يحدث.

وقال : أشكر فقط الطريقة التي ساندني بها زملائي وطاقم التدريب في توتنهام، ودعمهم لي ومحاولتهم مساعدتي لأعود إلى المنتخب.

وشارك داير شارك ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي في جميع المباريات الأربعة التي خاضها الفريق في "يورو 2016" كما شارك في ست مباريات مع الفريق ببطولة كأس العالم الماضية عام 2018 بروسيا، لكنه لم يكن ضمن قائمة الفريق في "يورو 2020" التي أقيمت في منتصف عام 2021 .

ويعود اللاعب لصفوف المنتخب الإنجليزي بعد الأداء المميز له مع توتنهام في المباريات التسعة التي خاضها الفريق بمختلف البطولات هذا الموسم، والتي سجل فيها داير هدفين.