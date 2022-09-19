رودريغو: من المستحيل سد ثغرة غياب بنزيمة

أكد البرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد الإسباني أنه من المستحيل تعويض زميله الفرنسي كريم بنزيمة، لكنه تعهد ببذل قصارى جهده لتعويض غياب هداف النادي الملكي.
وسجل رودريغو هدف التقدم للريال خلال الفوز في مباراة الديربي أمام أتلتيكو 2 -1 الأحد، ليحافظ الفريق تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي على العلامة الكاملة في صدارة الدوري الإسباني.
ولدى سؤاله في مقابلة مع منصة "موفي ستار+" يوم الاثنين عما إذا كان من الصعب تعويض بنزيمة، قال رودريغو: دائما لدي الثقة، ولكن في الموسم الماضي سجلت أهدافا أكثر في نهاية الموسم، والآن سجلت الأهداف في البداية أيضا، لقد خرجت من موسم جيد للغاية وأريد أن أسير على نفس المنوال، لأن بمقدوري أن أتحسن.
وأشار: من المستحيل تعويض بنزيمة، لكني أحاول وأعتقد أنني أؤدي بشكل جيد، يتوجب علي القول أنني أنجز الامور بشكل مختلف عنه، لقد غيرنا أسلوب اللعب.
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